Rückblick vom 5. Dezember Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Spätestens am 3. Januar soll Horbs Rock-Café im ehemaligen Sudhaus aufmachen.

Ein Ladendieb ist in Rosenfeld am Montagabend auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Silcherstraße von Mitarbeiterinnen und Zivilisten verfolg und überwältigt worden. In seiner Verzweiflung biss der Dieb zu.