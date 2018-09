Rückblick vom 3. September Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Börse in Frankfurt

Ruhiger Handel am deutschen Aktienmarkt

Die Laune der Anleger am deutschen Aktienmarkt ist angesichts der internationalen Handelskonflikte und der Währungsturbulenzen in Schwellenländern weiter etwas getrübt. Weil in den USA zudem Feiertag war, verlief der Handel am Montag aber insgesamt ruhig.