Rückblick vom 29. November Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Börse in Frankfurt

Dax rutscht minimal ins Minus

Der Dax hat sich am Donnerstag nicht in der Gewinnzone halten können. Nachdem die Aussicht auf eine weniger strikte Geldpolitik in den USA den deutschen Leitindex am Vormittag noch bis auf 11.403 Punkte in die Höhe getrieben hatte, nahm die Zuversicht der Anleger im weiteren Handelsverlauf ab.