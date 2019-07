Rückblick vom 29. Juli Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Ein 58-jähriger Quad-Fahrer, der Ende Juni bei einem Unfall bei Villingen-Schwenningen lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Wochenende im Krankenhaus gestorben.

Bei einer Schlägerei im Freibad in Bad Liebenzell sind zwei junge Männer verletzt worden. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar.

In Oberndorf hat ein Gabelstapler in einer Firma ein Fass mit Salmiak-Lösung umgestoßen. Die Feuerwehr rückte zu einem Gefahrengut-Einsatz aus.

Tausende Besucher kamen am Wochenende zur 20. Auflage der Beatparade in Empfingen. Auch das schlechte Wetter konnte der gelungenen Party nichts anhaben.

Achterbahn-Wetter beim 14. Rock of Ages in Rottenburg-Seebronn. Die Besucher ließen sich die gute Laune dennoch nicht verderben.

Hartmut Kerstens aktuelle Situation in der Justizvollzuganstalt sei "ein rein privates Problem, das mit dem Verein nicht das Geringste zu tun hat", schreibt der "Stadtgeflüster VS"-Vorsitzender in einem Brief an die Redaktion.

Im Rahmen des Klostersommers in Calw-Hirsau hat der Sänger Udo Lindenberg den Panikpreis 2019 übergeben.