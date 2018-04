Rückblick vom 27. April Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Jetzt ist es raus: Vom 7. Mai an wird die B 27 zwischen Rottweil und Schömberg gesperrt und bleibt bis voraussichtlich Ende August dicht.

In Schramberg ist die Jobmesse JAMS gestartet. Jugendliche konnten sich dort Anregungen für ihre berufliche Zukunft holen oder sich gleich einen Ausbildungsplatz sichern.

Bei Freudenstadt hat ein Unbekannter mit einem Luftgewehr auf einen Kater geschossen. Das Tier wurde schwer verletzt.

In Deutschland sollen bis zu 700 Notaufnahmen an deutschen Krankenhäusern geschlossen werden. Am Zollernalb-Klinikum sieht man dem gelassen entgegen: Am Standort Balingen sind die Strukturvoraussetzungen für den Erhalt gegeben, in Albstadt wird nachgerüstet.

Nur einen Tag, nachdem der FC 08 Villingen bekanntgegeben hat, dass die Verträge der beiden Spanier Pablo Gil und Cristian Gilés nicht verlängert werden, meldete der SSV Reutlingen einen Vollzug: Der Ligakonkurrent der Nullachter hat beim spanischen Stürmer Cristian Gilés zugeschnappt.