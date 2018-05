Rückblick vom 25. Mai Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Nach dem Tod von mehr als 40 Schafen durch eine Wolfsattacke in Bad Wildbad hat Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) die Region offiziell zum Wolfsgebiet erklärt.

Der 24-jährige Strafgefangene, der in der Nacht zum Donnerstag aus dem Zentrum für Psychiatrie in Calw geflüchtet ist, wurde gefasst. Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn nahmen den Mann am Freitag in Wertheim fest.

Die Polizei in Calw ist nach der Abgabe von Schüssen am vorletzten Sonntag auf dem OHC-Fest in Oberkollwangen auf der Suche nach Zeugen.