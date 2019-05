Rückblick vom 24. Mai Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Börse in Frankfurt

Dax steigt nach schwacher Woche wieder über 12.000 Punkte

Der Dax hat sich am Freitag etwas von seinen kräftigen Vortagesverlusten erholt und ist wieder über die Marke von 12.000 Punkten geklettert. US-Präsident Donald Trump hatte in Aussicht gestellt, den Streit um den Telekomausrüster Huawei in den Handelsgesprächen mit China zu lösen.