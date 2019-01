Rückblick vom 24. Januar Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Am letzten Tag der Beweisaufnahme in der Verhandlung wegen besonders schweren Raubes in einem Bastelladen in Rottweil hat ausgerechnet der Angeklagte Polizei und Gericht viel Arbeit erspart, indem er die Beamten in einer Verhandlungsunterbrechung zur Tatwaffe führte.

Die Entscheidung des Nagolder Gemeinderats, das Gertrud-Teufel-Seniorenzentrum zu schließen, schlägt hohe Wellen in der Stadt.

Die B 14 in Horb und Umgebung ist Vergangenheit. Amtlicherseits ist sie das auch, doch auf Schildern "spukt" sie noch immer.

Für Hunderte Menschen im Ortenaukreis, die kein Dach über dem Kopf haben, ist die grimmige Kälte im Winter eine lebensbedrohende Gefahr.

Zwölf Jahre nach seiner Wahl zum Balinger Oberbürgermeister macht Helmut Reitemann nun eines seiner damaligen Wahlversprechen wahr: Er zieht nach Balingen.

In einem Radio-Kurzinterview für die Regionalnachrichten des Radiosenders SWR4 hat Burladingens Bürgermeister Harry Ebert davon gesprochen, den umstrittenen Marktplatz bereits am 13. Juli einweihen zu wollen. Die Tiefbauarbeiten sind bislang aber nicht einmal ausgeschrieben.

Brutale Attacke auf einen Schüler: In Loßburg wurde ein Elfjähriger von einem Unbekannten im Bereich des Netto-Marktes angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.