Rückblick vom 23. Januar Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Im Fall des blutigen Streits in der Küche der Pizzeria "Rotuvilla" in der Unteren Hauptstraße in Rottweil am Montagmittag zeichnet sich eine Wende ab. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen inzwischen von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Fuchswallach Tarik wird vermisst. Er steht nicht mehr auf seiner Weide beim Hof Lamprecht zwischen Aistaig und Sulz. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Zwischen Fischingen und Neckarhausen gab es eine prekäre Situation: Aus dem angrenzen Wald schoss Wasser den Hang hinunter und überflutete die ehemalige B 14.