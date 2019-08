Rückblick vom 23. August Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

In der kommenden Ausstrahlung der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" am 28. August wird der Fall des bei Stetten am Markt gefundenen toten Säuglings thematisiert. Von der Mutter des Neugeborenen fehlt weiterhin jede Spur.

Am Schmotzigen Donnerstag hatte ein Hästräger in Villingen ein Kind in einer öffentlichen Toilette sexuell bedrängt. Weil der Täter nicht identifiziert werden konnte, wird der Fall jetzt zu den Akten gelegt.

Die "ahg Autohandelsgesellschaft mbH" in Horb ist mir rund 900 Millionen Euro Jahresumsatz und 1800 Angestellten eine der größten Autohandelsgruppen Deutschlands. Nun gibt es neue Eigentümer.

Einen ungebetenen Gast hatte eine Frau aus Aichhalden in ihrem Wintergarten: Ein Fuchs war dort zu Gange und hinterließ eine Spur der Verwüstung.

Nur freitags demonstrieren reicht den Schülern und Studenten von "Fridays for Future" in Villingen-Schwenningen nicht mehr. Deshalb veranstalten die Aktivisten jetzt eine Aktionswoche.