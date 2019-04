Rückblick vom 23. April Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

In Balingen hat ein Autofahrer ein Feuerwehr-Fahrzeug während eines Einsatzes gerammt. Bilanz: 100.000 Euro Schaden an der Drehleiter, 15.000 Euro am Auto. Verletzt wurde niemand.

Reger Andrang beim Ostermontagsmarkt in Dornstetten: Das frühsommerliche Wetter lockte tausende Besucher an.

Der Ostermarkt in Freudenstadt wurde überschattet vom Brand an einem dort aufgestellten Kinderkarussell. Das Fahrgeschäft war nicht mehr zu retten, der Sachschaden geht in die Hunderttausende. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Fast wäre es am Sommerberg bei Bad Wildbad zu einem Waldbrand gekommen: Jugendliche hatten glühende Kohle von einer Shisha auf einer Wiese entsorgt, die daraufhin zu brennen anfing. Ein Übergreifen der Flammen auf den Wald konnte verhindert werden.

Fans der harten Klänge kamen am Oster-Wochenende in Oberndorf auf ihre Kosten: Das Easter Cross Festival ging über die Bühne.