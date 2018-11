Rückblick vom 22. November Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Im Prozess um den Bombenanschlag auf den BVB-Mannschaftsbus in Dortmund haben die Verteidiger eine Haftstrafe von deutlich unter zehn Jahren beantragt. Laut Aussage des Angeklagten Sergej W. aus Freudenstadt bestand keine Tötungsabsicht.

Fridi Millers Wahlanfechtungen in Hemmingen, Schwaikheim sowie Eislingen sind unzulässig. Das Stuttgarter Verwaltungsgericht urteilte: Miller ist nicht prozessfähig. Aktuell versucht sie, das Ergebnis der OB-Wahl in VS anzufechten.

Die Sonderkommission "Tanne" ist aufgelöst worden. Nach dem Leichen-Fund zwischen Bad Herrenalb und Dobel sind bisher zwei Tatverdächtige festgenommen worden.

Einbrecher sind in die Paracelsus-Therme in Bad Liebenzell eingebrochen und haben den Kassenbereich verwüstet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Die Stadt Rottweil und ThyssenKrupp sind sich einig: Der Test-Turm hat künftig häufiger geöffnet und wird ab Januar von einer Firma aus Villingen-Schwenningen in "warmweißes" Licht gehüllt.

Bisher gibt es keine neuen Erkenntnisse zum Fall des offenbar verprügelten Jungen in Schwenningen. Die Polizei ermittelt weiter.