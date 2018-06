Rückblick vom 21. Juni Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Die Zeltplätze vom Southside Festival in Neuhausen ob Eck öffneten am Donnerstag. Ein Großteil der Veranstaltungsbesucher reiste an diesem Tag an, weshalb es auf den Strecken zum Festivalgelände schon zu Staus und längeren Wartezeiten kam.

Bei einem Reitunfall im Ortenaukreis ist eine 15-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Sie war mit zwei Freundinnen in der Nähe von Kappelrodeck ausgeritten.

Mit der Gründung eines Ortsverbandes hat sich nach der AfD jetzt auch die Partei Bündnis 90/Grüne in Burladingen in Stellung gebracht.