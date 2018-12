Rückblick vom 20. Dezember Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Wegen sexuellen Missbrauchs einer jungen Frau hatte sich ein Lkw-Fahrer in Hechingen vor Gericht zu verantworten. Die überraschende Wende: Das inzwischen 25-jährige "Opfer" gab zu, die vermeintliche Vergewaltigung nur erfunden zu haben.

Nach dem spektakulären Unfall am Montagabend im Schramberger Schlossbergtunnel hat sich einer der Beteiligten als Zeuge gemeldet. Ihm zufolge hatte es kein illegales Autorennen gegeben.

Acht Demonstranten hatten am vergangenen Wochenende in Villingen-Schwenningen mit gelben Warnwesten ihren Protest zum Ausdruck gebracht, was für jede Menge Diskussionen in den sozialen Netzwerken sorgte. Jetzt hat sich der Verantwortliche zu Wort gemeldet.