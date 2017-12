Rückblick vom 20. Dezember Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Das Entsetzen in Villingen-Schwenningen war groß. Eine Katze war mit aufgeschlitztem Bauch und abgetrenntem Schwanz, aufgefunden worden. Nun wurde bekannt, dass bereits einige Monate zuvor ein Kater auf diese Art misshandelt wurde.

Eine weitere Geduldsprobe für die Anwohner des ehemaligen Klinikums in Schwenningen: Witterungsbedingt kann der Asphalt in der Röntgenstraße nicht wie geplant vor der Winterpause eingebaut werden. So bleibt ein Teilbereich für die nächsten Wochen bis auf Weiteres gesperrt.

Eigentümer des Postgebäudes in Villingen ist jetzt das Landratsamt. Im September 2021 will die Behörde einziehen, so lange läuft noch der Mietvertrag mit der Deutschen Post.