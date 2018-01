Rückblick vom 2. Januar Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Viele freie Stellen

Gute Konjunktur sorgt für Beschäftigungsboom

Ein Land, in dem die Arbeit nie auszugehen scheint - diesen Eindruck von Deutschland vermitteln jedenfalls jüngste Wirtschaftsdaten. So erreichte 2017 die Zahl der Beschäftigten hierzulande einen neuen Höchststand. Und auch die Zahl der freien Stellen war selten so groß.