Rückblick vom 19. Oktober Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Ein 30-jähriger Mann ist zwischen Göttelfingen und Eisenbach frontal gegen einen Baum gefahren. Er starb noch an der Unfallstelle.

Beamte in schusssicheren Westen in Wohngebieten, Razzia im Wettbüro, Kontrollen an der Autobahn: Das Landeskriminalamt und der Zoll waren in Rottweil und Umgebung an mehreren Stellen aktiv.

Der Waffenhersteller Heckler & Koch hat nach dem Verkauf von Pistolen an die Brandenburger Polizei Probleme gehabt. Wie viele Waffen Probleme aufwiesen, ist nicht bekannt.