Rückblick vom 18. April Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Bei einem Unfall auf der L 448 bei Bitz ist ein 79-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei gibt es bei dem Unfallverursacher Anzeichen, dass er unter Alkoholeinfluss gestanden hat.

Erschreckende Bilanz: In Baden-Württemberg ist ein Fünftel (20 Prozent) der Bundesstraßen marode. Im bundesweiten Vergleich ist das überdurchschnittlich viel.

Der Villinger Mediziner Klaus Dold hat den Kampf gegen öffentliches WLAN im Allgemeinen und 5G im Besondern gestartet. Alleine steht er nicht da: Auch manche Geschäftsleute und Gastronomen unterstützen ihn.

Vier Straftäter sind vor einer Woche aus dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Hirsau geflohen, ein weiterer quasi zeitgleich aus einer Einrichtung in Weinsberg (Kreis Heilbronn). Seitdem wird in ganz Baden-Württemberg darüber diskutiert, ob die Unterbringung von Straftätern in Psychiatrien angemessen ist.

Erfolg im Halbfinale des SBFV-Pokals: Der FC 08 Villingen hat den SV Linx mit 2:1 besiegt. Im Endspiel wartet am 25. Mai nun die DJK Donaueschingen oder der 1. FC Rielasingen-Arlen.

Einbrecher sind in der Nacht auf Donnerstag in zwei Firmen bei Balingen eingebrochen. Der Diebstahlschaden ist gering, jedoch richteten die Täter hohen Sachschaden an.