Rückblick vom 15. Juli Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Bei der 25. Auflage des Albstadt Bike Marathons starteten rund 2500 Fahrer mit ihren Mountainbikes auf die 83 Kilometer lange Strecke durch die Albstädter Natur.

Die Gemeinde Unterkirnach feierte ihr 775. Jubiläum mit drei Tagen Party. Am Freitag sorgten die "Dorfrocker" für gute Laune, am Samstag "James Torto and Friends" und am Sonntag die Stihl Timebersports Show.

Ein alkoholisierter 80-Jähriger hat in Freudenstadt beim Ausparken einen Daimler gerammt und in ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro.

Am Sonntagmittag hat eine 81-jährige Autofahrerin beim Überholen bei Burladingen einen 36-jährigen Radfahrer gestreift. Der 36-Jährige ist dadurch gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Beim VfB Stuttgart gab es technische Probleme als es darum ging, ob der Präsident Wolfgang Dietrich abgewählt werden sollte. Am Montag verkündete er seinen Rücktritt.

Ein 36-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmorgen bei Burladingen einen Unfall verursacht bei dem zwei Menschen schwer verletzt worden sind.