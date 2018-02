Rückblick vom 15. Februar Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Großaufgebot am Bahnhof in Oberndorf: Bei einer Schlägerei im Intercity zwischen Rottweil und Oberndorf ist am Mittwoch ein Mann schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall zwischen Sulz und Fischingen ist ein Autofahrer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Tankstelle in Oberreichenbach eingebrochen. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurden mehrere Zigarettenschachteln entwendet.