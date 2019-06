Rückblick vom 14. Juni Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

In großen Teilen von Horb und in mehreren Ortsteilen ist am Freitagmorgen der Strom ausgefallen. Stellenweise dauerte es über eine Stunde, bis der Ausfall behoben war.

Villingen-Schwenningen bekommt mit dem "Sommersound VS" ein neues Open Air und The BossHoss sind die ersten Headliner. Am Samstag, 8. August 2020, rocken die "Cowboys" das Gelände am Druckzentrum Südwest. Tickets gibt es ab sofort.

Betrüger haben ein Ehepaar aus Schramberg um 150.000 Euro gebracht: Sie gaben sich als eine Handelsgesellschaft aus, die dem Mann als Teilhaber eines "millionenschweren Projekts" einen hohen Gewinn in Aussicht stellten. Diesen sah er jedoch nie - und auch sein Erspartes ist er los.