Rückblick vom 14. Februar Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Bei einem Unfall auf der L 361 zwischen Nagold und Mötzingen sind am Mittwochmorgen zwei Personen verletzt worden, eine davon lebensgefährlich.

Am Aschermittwoch müssen die Narren Abschied von der diesjährigen Fasnet nehmen. In Villingen-Schwenningen ging die fünfte Jahreszeit bereits am Abend des Fasnetsdienstag symbolisch in Flammen auf.

Autofahrer, die von Mühlen auf dem Weg nach Horb sind, brauchen derzeit Geduld. Die B 32 ist auf einer Länge von 1,4 Kilometern wegen Baumarbeiten gesperrt.