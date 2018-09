Rückblick vom 13. September Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Gaetano Calanni, der Betreiber der Pizzeria "Flughafen" ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Der 59-jährige passionierte Motorradfahrer starb nach einer Kollision mit einem abbiegenen Kleintransporter nahe der Gemeinde Breitnau.

Nach einer gemeinschaftlich begangenen Körperverletzung in der Färberstraße in Villingen-Schwenningen ist ein 23-Jähriger in Haft. Eine Gruppe junger Männer hatte am 2. September mehrere Gaststättenbesucher auf dem nächtlichen Heimweg angegriffen und verletzt.

Der OB-Wahlkampf in Villingen-Schwenningen geht in die heiße Phase. Bei einer Podiumsdiskussion des Schwarzwälder Boten in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen mussten sich die sechs Bewerber den Fragen der Bürger stellen.

Die steigenden Kosten zum Ausbau der Bizerba-Arena in Balingen sorgen für Ärger im Stadtrat. Ins Spiel gebracht wurde auch eine höhere Beteiligung des Vereins an den Kosten.

Der Kindergarten in Albstadt-Laufen ist in baulich schlechtem Zustand und platzt aus allen Nähten. Deshalb soll nun ein Neubau her, für dessen Planung das unterbesetzte Baudezernat das Stuttgarter Büro Drees & Sommer Projektmanagement und Bautechnische Beratung hinzu gezogen hat.