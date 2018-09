Rückblick vom 11. September Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Der Bundesgerichshof in Karlsruhe hat in einer Verhandlung das Urteil des Hechinger Landgerichts bestätigt, das für ein Tötungsdelikt in Hechingen für einen Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe verhängt hatte und den zweiten Angeklagten nach Jugendstrafrecht mit neun Jahren Haft bestrafte.

Die Baustelle der B 32 in Starzeln geht in die dritte Verlängerung. Sie soll erst am 22. September fertig sein und für den Durchgangsverkehr geöffnet werden.