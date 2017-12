Rückblick vom 11. Dezember Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

In einem Bestattungsinstitut in Balingen ist in den frühen Morgenstunden ein Feuer ausgebrochen. Ein Polizist kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

In Dotternhausen ist der Stall eines Bauernhofs abgebrannt. Die Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Nach den Droh-Mails gegen einen Lehrer des Berufsschulzentrums in Freudenstadt versucht die Polizei weiter, den Verfasser zu ermitteln.

Überall in der Region haben Weinachtsmarktbesucher Kälte, Schnee und Regen getrotzt.