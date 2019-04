Rückblick vom 12. April Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

In einer Flüchtlings-Einrichtung in Donaueschingen ist ein 24-jähriger Bewohner auf einen Security-Mitarbeiter losgegangen. Weil sich weitere Bewohner in den Streit einmischten, musste ein Großaufgebot an Polizeikräften anrücken.

Im Kreis Rottweil sind die beliebtesten Sportler des Jahres gewählt worden. Im Rahmen eines großen Ehrungsabends wurden sie ausgezeichnet.

Schock-Zahlen für Horb: Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der jungen Menschen um 16 Prozent abnehmen. Die der Alten verdreifacht sich.

Nach dem öffentlichen Unmut seitens der Balinger Stadtverwaltung und des Gemeinderats darüber, dass Holcim nicht bereit war, über den Plettenberg-Abbau oder die Abgase des Dotternhausener Zementwerks in einer Sitzung des Gremiums Stellung zu nehmen, hat das Unternehmen nun doch Entgegenkommen signalisiert.

Ein totes und teils ausgeweidetes Schaf ist am Freitag in Mitteltal gefunden worden. Ist der Wolf zurück in Baiersbronn? Ob es sich um einen Riss handelt, lässt sich möglicherweise nicht mehr feststellen.