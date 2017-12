Rückblick vom 4. Dezember Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Am ersten Adventswochenende fanden in der Region zahlreiche zauberhafte Weihnachtsmärkte statt. In unserem Themenspecial haben wir alle für euch gesammelt.

Große Trauer bei der Feuerwehr Bad Dürrheim: Ein 20-jähriges Mitglied ist bei einem Unfall bei Wurmlingen (Kreis Tuttlingen) tödlich verunglückt. Er war auf dem Weg zu einem Feuerwehr-Lehrgang.

So leicht kann man aus einer Not eine Tugend machen: Wenn beim Weihnachtsmarkt in Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) schon keine Musik läuft, dann inszenieren die Besucher die musikalische Untermalung bei einem Flashmob kurzerhand selbst.