Rückblick vom 5. Dezember Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Zwei Einbrecher sind in der Weststadt von Ebingen (Zollernalbkreis) in ein Haus eingebrochen. Zudem sollen sie, so heißt es in der Polizeimeldung, nach weiteren Einbruchsobjekten Ausschau gehalten haben.

Eine 89-jährige Frau ist in ihrem Haus in Bisingen-Steinhofen (Zollernalbkreis) von zwei Männern überfallen und bestohlen worden. Trotz Großeinsatz entkam das Räuber-Duo nach dem brutalen Überfall mit der Beute.

Bei einem Unfall in Deißlingen sind mehrere Personen verletzt worden. Ein Bus war mit einem Abschleppwagen zusammengestoßen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 80.000 Euro.