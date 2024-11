Der Skiverein Alpirsbach feierte im Brauereigasthof Löwen-Post in Alpirsbach sein 100-jähriges Bestehen mit 130 Mitgliedern, Freunden und geladenen Festgästen. Darüber berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Zur Einstimmung wurden historische Filme aus den 40er- und 50er-Jahren des Skivereins auf Großleinwand gezeigt. Dann eröffnete Vereinsvorsitzender Sandro Seeger den Abend. Untermalt von Bildmaterial erzählte er Anekdoten und geschichtliche Fakten über die Anfänge des Vereins und über Meilensteine wie den Bau der Liftanlage am Schmalzhang in Ehlenbogen, heißt es in der Mitteilung.

Seeger bedankte sich im Namen des Vereins bei den damaligen Vereinspionieren, die die heutige Basis des Skivereins geschaffen haben. Er warf auch einen Blick auf die vergangenen Jahre und neue Wege, wie die enge Zusammenarbeit mit dem Skiclub Reinerzau.

Worte des Dankes

Es folgten Grußworte. Den Anfang machte Norbert Beck, Amtsverwalter von Alpirsbach. Alfred Schweizer, Präsident des Sportkreises Freudenstadt, übernahm und gratulierte dem Verein zum Geburtstag. Es folgte Alexander Engelhardt, Vizepräsident Sportentwicklung des Schwäbischen Skiverbands (SSV). Er schloss sich seinen Vorrednern an, bedankte sich für das Engagement und hob den modernen Vereinsauftritt hervor, der außergewöhnlich sei. Als letzter offizieller Redner folgte Heiner Gremmelspacher von der ehemaligen Sportfachschaft Schulen Alpirsbach. Er berichtete von tollen Momenten und einer tollen Gemeinschaft.

130 Gäste waren zur 100-Jahr-Feier des Skivereins Alpirsbach gekommen. Foto: Pfau/SVA

Mit einer Modenschau durch das letzte Jahrhundert der Skimode ging die Feier weiter. Eva Beilharz, Beisitzerin im Vereinsausschuss, moderierte durch die Jahrzehnte mit Einblicken in die jeweilige Ausrüstung und passender Musik.

Langjähriges Engagement für den Verein

Es folgten die Ehrungen des Sportkreises Freudenstadt und des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) durch Alfred Schweizer. Die Vereinsmitglieder Sandra Schneider, Michael Esslinger, Mathias Krötz und Sandro Seeger wurden für ihr langjähriges Engagement im Verein und im Ausschuss mit einer Ehrennadel ausgezeichnet. Gerd Leibiger und Gabriele Jautz wurden für ihre langjährige Tätigkeit als Kassenprüfer mit einer Ehrennadel ausgezeichnet.

Vorsitzender Sandro Seeger (von links), die früheren Vorsitzenden Bernd Blind und Andreas Pfau mit Alfred Schweizer Foto: Pfau/SVA

Dann folgten zwei ganz besondere Ehrungen, wie der Verein schreibt. Ehrenpräsident Bernd Blind und der ehemalige Vorsitzende Andreas Pfau wurden von Schweizer mit dem Sportkreis-Ehrenbrief für ihre jahrzehntelangen Verdienste um den Verein ausgezeichnet. Bernd Blind war bis 1998 und mehr als 22 Jahre Vorsitzender des Skivereins. Andreas Pfau folgte von 1998 bis 2023 und war somit mehr als 25 Jahre Vorsitzender.

Zahlreiche Skiausfahrten geplant

Zweiter Vorsitzender Dennie Pfau bedankte sich im Namen des Ausschusses bei Sandro Seeger für sein erstes Vorstandsjahr, das direkt mit dem 100-jährigen Bestehen begann. Sein großes Engagement und seine moderne und zeitgemäße Art der Vereinsarbeit motivierten alle Vorstandsmitglieder.

Der Skiverein hat für die kommende Saison zahlreiche Skiausfahrten nach Österreich und in die Schweiz geplant. Außerdem gibt es ein schneesicheres Skikursangebot.

Weitere Infos gibt es unter www.skiverein-alpirsbach.de.

Ehrungen

60 Jahre

Karl Jäckle, Hilde Braun, Josef Morgenstern und Fritz Heinzelmann.

50 Jahre

Inge Pfau, Gudrun Fuchs, Reiner Schäfer, Brigitte Waller, Hans Wesle, Joachim Schwarz und Martin Bühler.