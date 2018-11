Trotz Internet-Konkurrenz

Reisebranche: Klassischer Urlaubskatalog hat weiter Zukunft

Er mutet fast an wie ein Relikt aus der Vergangenheit: Der gedruckte Urlaubskatalog. Doch jedes Jahr werden die bunt bebilderten Verzeichnisse in Millionenauflage hergestellt - die Kunden wollen es so.