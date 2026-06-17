Rückblick Kreisliga A4: Große Qualität im Kader entscheidend

Ein Formfehler des TSV Benzingen wird im Meisterschaftsrennen der Kreisliga A4 von der SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./Frohnstetten gnadenlos ausgenutzt.
Ein Punkteabzug hat den TSV Benzingen im Kampf um den Titel in der Kreisliga A4 ordentlich ins Hintertreffen gebracht. Das Missgeschick des Konkurrenten nutzte die SGM Schwenningen/Stetten a.k.M./Frohnstetten aus und schnappte sich am Ende mit einem komfortablen Vorsprung die Meisterschaft.Für Schwenningen/Stetten a.k.M./Frohnstetten ist es die direkte Rückkehr ins Oberhaus. „Wir sind maximal zufrieden mit der Saison und der Meisterschaft“, sagt Trainer Marc Miller. Vor allem die Erfolge in den direkten Duellen mit den Konkurrenten um Rang eins waren für ihn ausschlagend für den Aufstieg. „Wir haben einen großen und breiten Kader mit viel Qualität, so dass wir in engen Spielen immer nachlegen konnten“, erklärt Miller, der seinen Vertrag verlängert hat.