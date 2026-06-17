Rückblick Kreisliga A4: Große Qualität im Kader entscheidend

Ein Punkteabzug hat den TSV Benzingen im Kampf um den Titel in der Kreisliga A4 ordentlich ins Hintertreffen gebracht. Das Missgeschick des Konkurrenten nutzte die SGM Schwenningen/Stetten a.k.M./Frohnstetten aus und schnappte sich am Ende mit einem komfortablen Vorsprung die Meisterschaft.Für Schwenningen/Stetten a.k.M./Frohnstetten ist es die direkte Rückkehr ins Oberhaus. „Wir sind maximal zufrieden mit der Saison und der Meisterschaft“, sagt Trainer Marc Miller. Vor allem die Erfolge in den direkten Duellen mit den Konkurrenten um Rang eins waren für ihn ausschlagend für den Aufstieg. „Wir haben einen großen und breiten Kader mit viel Qualität, so dass wir in engen Spielen immer nachlegen konnten“, erklärt Miller, der seinen Vertrag verlängert hat.

Bittere Niederlagen am „Grünen Tisch“ Hinter dem Meister landete der TSV Benzingen. Bitter für den „Vize“, dass die sportlichen Siege gegen den FC Pfeffingen und die SGM Obernheim/Nusplingen II am Grünen Tisch zu Niederlagen wurden. Die Benzinger hatten einen A-Jugendlichen eingesetzt, der zuvor auch für die zweite Mannschaft aufgelaufen war – laut Statuten des WFV ein Formfehler. Die Punkte wurden dem jeweiligen Gegner zugesprochen. „Natürlich hat uns das einen kleinen Knacks gegeben“, sagt TSV-Trainer Patrick Bach. Die drei abgesagten Heimspiele gegen Meßstetten/Tieringen, Straßberg II und Tuttlingen II in der Rückrunde hätten sein Team zudem aus dem Rhythmus gebracht, so der Keeper. „Mit all den Rückschlägen trotzdem auf Platz zwei zu landen, ist eine respektable Leistung meiner Mannschaft. Deshalb fällt unser Fazit definitiv positiv aus. Wir haben eine stabile Runde mit ansehnlichem und attraktivem Fußball gespielt.“

FC Pfeffingen zeigt zwei Gesichter

Der SV Spaichingen sicherte sich Rang drei, dahinter überzeugte der SV Egesheim vor allem in der Rückrunde mit Rang zwei. Eine Saison mit zwei Gesichtern zeigte der FC Pfeffingen. Nach einer starken Hinrunde mussten die Blau-Weißen in der zweiten Halbserie doch die ein oder andere unerwartete Niederlage einstecken. „Für uns persönlich eine eher enttäuschende Saison“, sagt Trainer Steffen Kopp. Angedeutet habe sich der Bruch schon in der Wintervorbereitung, Sperren und Verletzungen zu Beginn der Rückrunde verschärften die Lage. „In der Breite sind wir qualitativ nicht so gut aufgestellt wie andere Mannschaften und mussten für jeden Punkt hart arbeiten.“ Kopp blickt allerdings bereits auf die nächste Spielzeit: „Wir verfolgen weiter unser Ziel, nach der Verbandsreform eine etablierte Mannschaft in der Kreisliga A zu sein.“

Nusplingen/Obernheim II mit starker Defensive

Im unteren Mittelfeld reihte sich die zweite Mannschaft der SGM Nusplingen/Obernheim auf Rang neun ein, knapp vor dem Abstiegsrelegationsplatz. „Nach der Zusammenlegung der Bezirke wurde die Liga noch mal stärker und ausgeglichener“, sagt Spielertrainer Lukas Peter. „Unser Ziel, den Klassenerhalt, haben wir erreicht.“ Mit der drittbesten Defensive der Liga (gemeinsam mit dem SV Renquishausen) zeigte sich Lukas Peter zufrieden, in der Offensive gab es allerdings noch reichlich Luft nach oben. „Wir haben viel zu viele Chancen liegen gelassen“, kritisiert der SGM-Coach.

„Saison der verpassten Chancen“ in Straßberg

Von einer „Saison der verpassten Chancen“, spricht Tobias Schuth, Trainer des TSV Straßberg II. „Mit einer ordentlichen Trainingsbeteiligung und genügend Bereitschaft für die Kreisliga A hätten wir die Chance gehabt, die Klasse zu halten.“ Die Straßberger Bezirksliga-Reserve konnte oftmals nicht auf den eigentlichen Kader zurückgreifen und musste mit Jugendspielern, angeschlagenen Akteuren und „Spielern, die ihre Fußballschuhe längst an den Nagel gehängt haben“, die Partien bestreiten. Angesichts der Umstände „können wir trotzdem stolz darauf sein, dass wir es bis fast zum Schluss selbst in der Hand hatten. Schlussendlich sind wir aber verdient abgestiegen“, sagt Schuth.Als Zweitletzter musste auch die TG Schömberg den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten. „Ausschlaggebend für den Abstieg war die Vorrunde“, sagt Trainer Jan Dehner. Mit nur fünf Punkten aus der Hinserie wussten die Stauseestädter, dass für den Klassenerhalt eine massive Aufholjagd vonnöten gewesen wäre. „Die Rückrunde war ok, mit der Punktzahl hätte es zumindest für den Relegationsplatz gereicht“, so Dehner, der die Gründe für den Abstieg kennt: „Unser eigentlicher Torhüter hat sich immer wieder verletzt. Deshalb musste ein Feldspieler ins Tor, der seine Sache aber gut gemacht hat. Zudem war durch einen Formfehler unser Winterneuzugang Birkan Madran nicht gleich einsetzbar. Es sind einfach viele Dinge passiert, die man nicht kompensieren kann – vor allem, wenn man eine sehr junge Mannschaft hat.“ Zudem ist auch für den SC Tuttlingen II das Kapitel Kreisliga A vorerst beendet.

Schlusslicht kämpft sich durch die Saison

Ganz ohne Punkte blieb die SGM Meßstetten/Tieringen: 26 Spiele, 26 Niederlagen und 16:133 Tore. Der Abstieg stand früh fest. Dennoch kämpfte sich das Schlusslicht respektabel durch die Saison.