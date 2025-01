Rückblick in Eschbronn

1 Bürgermeister Franz Moser hofft, dass im zweiten Anlauf das Sanierungsgebiet „Ortsmitte Mariazell“ in das Landesförderprogramm aufgenommen wird. Foto: Herzog

Für Eschbronns Bürgermeister Franz Moser war 2024 kein Jahr der Spatenstiche und Einweihungen, sondern ein Jahr der Umbrüche und wichtigen Weichenstellungen.









In seinem Jahresresümee für 2024 sprach Moser in der Ratssitzung von einem Jahr der Weichenstellungen, in dem viele Projekte auf den Weg gebracht worden seien.