Sein Hobby hat einen Mann in Haigerloch am 17. Juni in eine heikle Lage gebracht. Sein Auto blieb auf Bahngleisen in Haigerloch hängen. Begleiter des Mannes warnten den Lokführer eines herannahenden Zuges. Schienen- und Straßenverkehr waren betroffen.

Das Balinger Volksfest war am Wochenende ein voller Erfolg – was unter anderem am top Sommerwetter lag.

Die Staatsanwaltschaft berichtete Neues zum Fall des toten Babys in Albstadt. Der Angeschuldigten wird demnach vorgeworfen, das Neugeborene im Anschluss an die Geburt mit verschmutzten Kleidungsstücken in die Waschmaschine gelegt und die Trommel geschlossen zu haben.

Auf der B27 ist am 12. Juni ein Auto in Brand geraten, die Bundesstraße wurde bei Balingen gesperrt. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr rückte an.

Ebenfalls gesperrt werden musste die B27 nach einem Unfall zwischen Schömberg und Neukirch am vergangenen Sonntag. Autos und ein Traktor waren beteiligt.

Weiter gesperrt ist die Strecke von Bisingen in Richtung Langenwand in Albstadt-Tailfingen. Autofahrer müssen teils große Umwege in Kauf nehmen.

Wenn der Gemeinderat Albstadt am Donnerstag den Nachfolger von Udo Hollauer als Leiter des Baudezernats Albstadt wählt, wird dieser gleichzeitig das Amt des Ersten Beigeordneten von Hollauer übernehmen. Es gibt zwei Bewerbungen.

In Bisingen sollen Tauben an einen neuen Standort umziehen, damit die Eier gegen künstliche ausgetauscht werden können.

Nachdem am Dienstagabend auf der B27 ein Auto von einem Stein getroffen wurde, hat die Polizei zwei Kinder aufgegriffen.

Die Hoffnung, dass die Albstädter Notfallpraxis erhalten bleibt, schwindet. Unsere Redaktion hat mit Oberbürgermeister Roland Tralmer gesprochen.

Ordentlich Geld in die Kasse spülen die Blitzer in Bisingen. Die Gelder fließen dem allgemeinen Haushalt zu.

Die Theben AG investiert in Haigerloch 30 Millionen Euro. Gebaut wurde auf einer Fläche von 6700 Quadratmetern.