Rückblick im Lörracher Stadtteil: Was Haagen 2025 bewegt hat

Für Haagens Ortsvorsteher Hort Simon überwiegt beim Gespräch zum Jahreswechsel das Positive.
Am zweiten Oktober begann der Neubau für die evangelische Kita Haagen, eine Tatsache, die Horst Simon sehr erfreulich fand. Er hoffe, dass die Kinder im Jahr 2027 wie geplant einziehen können, sagte er: Seit Fertigstellung des Neubaugebietes Belist lebten rund hundert Kinder mehr in Haagen, die zwischen Null und zehn Jahren alt seien. Tatsächlich wird es nach Fertigstellung der evangelischen Kita in Haagen drei zusätzliche Kindergruppen geben: eine neue Gruppe in der Einrichtung selbst und zwei in der städtischen Kita „Alte Schule“, wo die Kinder aus der evangelischen Einrichtung während der Bauzeit untergebracht sind.