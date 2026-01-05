Rückblick im Lörracher Stadtteil: Was Haagen 2025 bewegt hat

Am zweiten Oktober begann der Neubau für die evangelische Kita Haagen, eine Tatsache, die Horst Simon sehr erfreulich fand. Er hoffe, dass die Kinder im Jahr 2027 wie geplant einziehen können, sagte er: Seit Fertigstellung des Neubaugebietes Belist lebten rund hundert Kinder mehr in Haagen, die zwischen Null und zehn Jahren alt seien. Tatsächlich wird es nach Fertigstellung der evangelischen Kita in Haagen drei zusätzliche Kindergruppen geben: eine neue Gruppe in der Einrichtung selbst und zwei in der städtischen Kita „Alte Schule“, wo die Kinder aus der evangelischen Einrichtung während der Bauzeit untergebracht sind.

Vorausgesetzt, es gibt genügend Personal: Simon bedauerte, dass die Kita „Alte Schule“ 2025 wegen Personalmangels ihr Betreuungsangebot zeitweise einschränken musste. Die Schlossbergschule Haagen brauche perspektivisch mehr Klassenräume, fügte er an.

Sanierung der Schlossberghalle

Erfreut war der Ortsvorsteher, dass die Sanierung der Schlossberghalle bald abgeschlossen werden soll: 2028 stünden Gelder bereit, um die Fassade zu dämmen und das schadhafte Dach, das Ende 2025 noch einmal repariert werde, zu erneuern. Zufrieden war Simon auch, dass das Feuerwehrhaus ertüchtigt wird, um die Zeit bis zum Bau der Feuerwache Nord zu überbrücken.

Skepsis in Bezug auf den Lebensmittelmarkt

Die Feuerwache Nord soll auf dem Areal Neumatt-Brunnwasser entstehen, wo aus vertraglichen Gründen erst ab 2035 gebaut werden kann. Simon forderte, dass die Stadt in 2026 die zukünftige Nutzung des Areals plant. Dabei geht es auch um Wohnbebauung und die Frage, wo die dort ansässigen Vereine TC und SC Haagen zukünftig ihren Standort haben werden. Vor allem der SC Haagen brauche dringend eine Lösung, forderte Simon beim Gespräch zum Jahreswechsel. Tatsächlich kann der Fußballverein erst dann in dringend benötigte neue Kabinen investieren, wenn die Standortfrage geklärt ist.

Ortsvorsteher Horst Simon Foto: Regine Ounas-Kräusel

Wenig optimistisch war der Ortsvorsteher, dass Haagen in absehbarer Zeit einen Lebensmittelmarkt bekommt. Aldi und Edeka hatten im Jahr 2025 zwar Interesse geäußert, im Schöpflinareal zwei Supermärkte zu eröffnen. Die Stadt hatte dies aber wegen der geplanten Größe der Märkte abgelehnt.

Ehrenamtliches Engagement

Horst Simon beschrieb Haagen als lebendigen Stadtteil, in dem sich viele Menschen ehrenamtlich für die Allgemeinheit engagieren. Bei zahlreichen Veranstaltungen können die Haagener sich treffen, angefangen beim Neujahrsempfang (11. Januar 2026) bis zum Altennachmittag, vom privat organisierten Martinimarkt über das Fasnachtsfeuer bis zum Sommerfest der Feuerwehr. Beim städtischen Projekt „Gutes älter werden“ organisieren 14 Personen das beliebte Brezelfrühstück parallel zum Wochenmarkt sowie Veranstaltungen. Auch die Freundschaft mit dem elsässischen Village Neuf und die Mobile Jugendarbeit der Kaltenbachstiftung erwähnte der Ortsvorsteher als wichtig. Der frühere, 2025 verstorbene Ortsvorsteher Wolfgang Krämer habe Vieles verwirklicht, so auch den Umbau der alten Halle als Veranstaltungsort.

Unsere Empfehlung für Sie Jahresrückblick Lörrach-Hauingen Grund zum Feiern und ein Dämpfer Im zu Ende gehenden Jahr 2025 hielten Vereinsjubiläen, große Veranstaltungen und ein umstrittenes Bauvorhaben die Hauinger Bürgerschaft und Ortsverwaltung auf Trab.

Lobend erwähnte Horst Simon auch die Vereine: den Skiclub Rötteln, dessen Mitglied Leon Ulbricht zweifacher Weltcupsieger auf dem Snowboard ist, den TV Haagen, mit dem er jährlich eine Dorfputzete organisiert, den Chor Soulfood. Der Röttelnbund, der die Burg instand hält, feiert 2026 sein hundertjähriges Bestehen. Bei der Einweihung des „Grünen Tals“ im Neubaugebiet Belist habe er Flyer der Vereine verteilt, erzählte Simon: „Vielleicht kommen ja ein paar Menschen.“