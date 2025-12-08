Rückblick im Europa-Park: Ruster Verein hat in diesem Jahr 130 Menschen Hoffnung geschenkt

Mauritia Mack, Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins „Einfach helfen“, freute sich, 700 Gäste zu den sogenannten Adventsstunden im Europa-Park begrüßen zu dürfen. Sie alle hätten mit ihrem Eintritt einen wichtigen Beitrag für die Arbeit des Vereins geleistet, damit Menschen in Notlagen schnell und unbürokratisch geholfen werde. 130 solcher Aktionen wurden in diesem Jahr geleistet, bilanzierte Mack. So wurde für ein Mädchen mit Gen-Defekt die Medizin zur Verfügung gestellt, die von der Krankenkasse nicht bezahlt wird. Auch die erforderliche Therapie eines Frühchens, das nach mehreren Operationen schwerbehindert geworden ist, wurde durch „Einfach helfen“ ermöglicht.

Durch die Adventsstunden werde deutlich, dass der Park nicht nur zu Shows und Attraktionen, sondern auch durch wohltätige Zwecke Menschen zusammenbringe. Laut Mack ist es ihrer ganzen Familie ein Herzensanliegen, sich sozial zu engagieren und sich für Menschen in schwierigen Lebenslagen einzusetzen.

Vorstand arbeitet ehrenamtlich

Im Verlauf des Jahres seien die Frühjahrswanderung, das Herbstfest und der Stand auf dem Ettenheimer Weihnachtsmarkt besondere Anlässe gewesen, bei denen die Verbundenheit der Menschen mit „Einfach helfen“ deutlich werde. Alle Spenden, so Mack, werden ausschließlich für die Hilfe von Menschen in Notlagen verwendet und der Vorstand arbeite ehrenamtlich. Der Verein schenke mit seiner Arbeit Hoffnung und Perspektiven, wo Hilfe gebraucht werde.

Ein Akrobat des Europa-Parks begeisterte die Gäste. Foto: Birkle

Den Bericht über die diesjährige Frauenwanderung – diesmal zu Fuß fünf Tage unterwegs nach Lourdes – gab Lioba Metz. Begleitet wurde das Ganze mit Bildern und Gesangsbeiträgen von Hansy Vogt, der sich seit vier Jahren besonders engagiert und den Adventsstunden mit eigenen Liedern viel Emotion einhaucht. Für Metz und Ludwina Geiger, die die alljährlichen Frauenwanderungen seit 27 Jahren organisieren, war es eine besondere Überraschung, dass die Teilnehmerinnen der diesjährigen Frauenwanderung nach Lourdes alle auf die Bühne kamen und ihnen jeweils eine Rose zum Dank überreichten. Es war die letzte Tour, die von Metz und Geiger geleitet wurde.

Karl-Heinz Debacher regt zum Nachdenken an

Wie seit vielen Jahren gehört der Auftritt von Karl-Heinz Debacher zum festen Bestandteil der Adventsstunden von „Einfach helfen“. Aus seinem neuen Buch „Jo allewäg!“ hatte er einige Texte herausgesucht und die Besucher zum Schmunzeln und Lachen, aber auch zum Nachdenken gebracht. Wie immer „voll aus dem Leben gegriffen und ganz nah bei den Menschen.“ Seit es die Adventsstunden des Vereins gibt, ist auch Jasmin Nopper als Sängerin zur Freude des Publikums dabei und lädt die Gäste zum Mitsingen ein, um so zur Stimmung beizutragen.

Zum Abschluss des Nachmittags trat ein Künstler des Europa-Parks auf, der mit eindrucksvoller Artistik seine Körperbeherrschung präsentierte und die Besucher begeisterte.