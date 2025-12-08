Rückblick im Europa-Park: Ruster Verein hat in diesem Jahr 130 Menschen Hoffnung geschenkt

Der gemeinnützige Verein „Einfach helfen“ lud zu seinen „Adventsstunden“ ein. Vorsitzende Mauritia Mack begrüßte rund 700 Gäste und blickte auf dieses Jahr zurück.
Mauritia Mack, Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins „Einfach helfen“, freute sich, 700 Gäste zu den sogenannten Adventsstunden im Europa-Park begrüßen zu dürfen. Sie alle hätten mit ihrem Eintritt einen wichtigen Beitrag für die Arbeit des Vereins geleistet, damit Menschen in Notlagen schnell und unbürokratisch geholfen werde. 130 solcher Aktionen wurden in diesem Jahr geleistet, bilanzierte Mack. So wurde für ein Mädchen mit Gen-Defekt die Medizin zur Verfügung gestellt, die von der Krankenkasse nicht bezahlt wird. Auch die erforderliche Therapie eines Frühchens, das nach mehreren Operationen schwerbehindert geworden ist, wurde durch „Einfach helfen“ ermöglicht.