Rückblick Fasnet Winzeln: Neue Rekordzahl an Hästrägern und Musikern

Bei der Narrenzunft Winzeln ist man sichtlich stolz darauf, was man bei der vergangenen Fasnet alles zusammen auf die Beine gestellt hat.
Die Saison hatte es in sich: Die Teilnahme an drei Narrentreffen und eine gelungenen Saal -und Dorffasnet. Aber der absolute Höhepunkt sei ohne Zweifel der traditionelle Narrensprung am Fasnetsmontag mit einer Rekordzahl an Hästrägern und Musikern bei schönstem Narrenwetter gewesen, stellte Pascal Reich, Präsident der Narrenzunft Winzeln bei der Hauptversammlung fest.