Rückblick Fasnet Winzeln: Neue Rekordzahl an Hästrägern und Musikern

Bei der Narrenzunft Winzeln ist man sichtlich stolz darauf, was man bei der vergangenen Fasnet alles zusammen auf die Beine gestellt hat.

Die Saison hatte es in sich: Die Teilnahme an drei Narrentreffen und eine gelungenen Saal -und Dorffasnet. Aber der absolute Höhepunkt sei ohne Zweifel der traditionelle Narrensprung am Fasnetsmontag mit einer Rekordzahl an Hästrägern und Musikern bei schönstem Narrenwetter gewesen, stellte Pascal Reich, Präsident der Narrenzunft Winzeln bei der Hauptversammlung fest.

Zuvor ließ er es sich nicht nehmen, neben den anwesenden Mitglieder auch Vereinsvertreter, die Ehrenmitglieder und den Ehrenpräsident Merten Seidel zu begrüßen. Aktuell habe die Narrenzunft 720 Mitglieder und 28 Ehrenmitglieder.

Zum Ende seines Berichts bedankte sich Reich bei allen, die zum Gelingen der Winzler Fasnet beigetragen haben – etwa die Komiteemitglieder und Komiteefrauen, der Musikverein und die Brandhexen, aber auch Gemeindeverwaltung, Hausmeister und Bauhof.

Drei aktive Garden

Im anschließenden Bericht des Schriftführers ließ Florian Schweikert in Vertretung von Lukas Gaus das Vereinsjahr 2025 Revue passieren. Dass die drei Garden nicht nur an der Fasnet sehr aktiv waren, stellten ihre Leiterinnen klar. Präsident Reich lobte die Arbeit der Leiterinnen und Tänzerinnen und freute sich schon auf die tolle Tänze der kommenden Fasnet.

Von einem ordentlichen Kassenstand berichtete Kassierer Edgar Heim. Gleichzeitig bedankte er sich bei den Sponsoren des Vereins. Die Wahlen führte Ehrenpräsident Merten Seidel durch. Lukas Gaus, Jochen Gaus, Benjamin Reinauer, Florian Glunk, Stefan Trik, Felix Schmid, Felix Moosmann, Markus Reich, Tobias Gerster, Florian Schweikert, Jens Hezel und Fabian Schweikert wurden in ihren Ämtern bestätigt. Pascal Reich bleibt ein weiteres Jahr Präsident.