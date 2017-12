Rückblick Die Party-Bilder des Jahres

Oberndorf - Tanzen, gute Laune und mitreisende Musik: Im Jahr 2017 wurde in der Region ordentlich gefeiert. Von der Pure White Night in Rottweil über die 90er Party in Villingen-Schwenningen bis hin zur Halloween-Party in Schramberg: Wir haben für euch die schönsten Party-Bilder des vergangenen Jahres herausgesucht. Viel Spaß beim Durchklicken!