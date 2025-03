Rückblick derAbteilung Tannheim: So wird in die Feuerwehr investiert

So wird in die Feuerwehr investiert

1 Geehrte und Beförderte bei der Feuerwehr Tannheim (hintere Reihe von links): Bernd Hafner (15 Jahre), Georg Müller, Roland Steiner (beide 40 Jahre), Abteilungskommandant Clemens Breinlinger (Oberlöschmeister), Klaus Obergfell, Volker Neininger (beide 40 Jahre), Ortsvorsteherin Anja Keller, Gesamtkommandant VS Markus Megerle, Vize-Kreisbrandmeister Thomas Nagel, (vordere Reihe von links): Martin Blessing, Theo Neininger (beide 40 Jahre, Eugen Obergfell (70 Jahre) und Harald Blessing (40 Jahre. Foto: Willi Zimmermann

Den Perspektivplan der Feuerwehr VS wolle man einhalten, nachdem in Tannheim 2026 der Anbau an das Feuerwehrhaus erfolgen soll für ein neues Löschfahrzeug im Jahre 2027, sagte Gesamtkommandant Markus Megerle in der Hauptversammlung der Tannheimer Feuerwehr.









Die Vorhaben sind im städtischen Haushalt verankert. Was die Neuanschaffung von Fahrzeugen anbetrifft, wie jetzt in Tannheim und auch für Weilersbach und Weigheim, diese erfolgt über eine Sammelbestellung des Landes Baden-Württemberg. Man erhofft sich so einen günstigeren Preis und eine schnellere Lieferung als bei einem individuellen Vorgehen.