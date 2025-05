Deutsche Nationalmannschaft spielt gegen die ukrainische Darum kicken in Hofstetten Bürgermeister gegeneinander

Hofstetten ist am 19. Juli Schauplatz eines außergewöhnlichen Fußball-Länderspiels: Die deutsche Nationalmannschaft der Bürgermeister tritt an diesem Tag gegen das ukrainische Team an. Die Partie hat einen sportlichen und humanitären Hintergrund.