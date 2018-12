Kreis Freudenstadt - Die Freudenstädter Innenstadt verwandelt sich in eine einzige Großbaustelle, mit Gerhard Gaiser übergibt der dienstälteste SPD-Kreisvorsitzende Deutschlands den Staffelstab an Viviana Weschenmoser, Olympiasiegerin Sabine Spitz beendet beim MTB-Bundesliga-Rennen in Christophstal ihre 25-jährige Cross Country-Karriere mit Platz vier und in Horb-Nordstetten wird ein bekannter Immobilieninvestor getötet - diese Meldungen haben den Kreis 2018 bewegt. Unter anderem, versteht sich. Den ganzen Jahresrückblick gibt es in unserer Galerie.