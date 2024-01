Silvester feiern, Neujahrschießen & Co. - über die vergangenen Tage war viel los. Hier gibt's den Überblick.

Viele zog es am Silvester-Wochenende wieder zu den Events in der Region. Was geboten war? Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Beim Neujahrsschießen 2024 des Historischen Grenadiercorps auf dem Villinger Hubenloch krachte es aus den vier Rohren, was das Zeug hält. Ein gleißender Blitz entfuhr den Geschützen und dichter Pulverdampf legte sich über das Hubenloch.

Lesen Sie auch

Sechs Tage lang bot der Triberger Weihnachtszauber nachweihnachtliche Stimmung für Tausende Besucher. Die Veranstalter äußern ein positives Fazit.

Die Böllerschützen lassen es in Schönwald zum Jahresauftakt richtig krachen.

Mit Kanonenschüssen ins neue Jahr – die Historische Bürgerwehr in Rottweil hat trotz widriger Wetterbedingungen für ein eindrucksvolles Schauspiel zum Jahresende gesorgt. Nach der erfolgreichen Premiere 2022 fand auch in diesem Jahr das Salutschießen anlässlich des Neuen Jahres bereits an Silvester statt.

Ein kleines Jubiläum gab es zum Jahresabschluss bei der Feuerwehr Deißlingen. Das Brezelpaschen jährte sich zum 40. Mal.

Ohne Beschränkungen und ohne elektrische Beleuchtung konnte der Silvesterzug durch Schiltach ziehen.

Der Silvesterlauf in Fluorn-Winzeln hatte auch bei 49. Auflage seine Anziehungskraft.

Trotz nasskalten und windigen Wetters sind am Silvesternachmittag viele Musikfreunde zum Geislinger Bürger- und Vereinshaus Harmonie gekommen. Dort hat der örtliche Musikverein das Jahr 2023 musikalisch verabschiedet.

Das neue Jahr begrüßt haben die Stadthallenbesucher in Balingen am Sonntag bei einer großen Silvesterparty mit Musik, Programm und Essen vom Büfett.

Mal wieder schwelgen in der Musik der Jugend: Mit seiner Vinylparty „We play Your records“ hat der Kulturverein Tal-Gang-Art Tailfingen es seinen Mitgliedern und Gästen ermöglicht, die Songs auf den alten Platten zu hören, für die manche kein Abspielgerät mehr haben.

Er fördert Gesundheit und Kommunikation, und fast jeder kann mitmachen: Der Horber Silvesterlauf fand zum 23. Mal statt und hat nichts von seiner Beliebtheit eingebüßt. Selbst bei schlechtem Wetter wollten viele nicht auf das „Plapperrennen“ verzichten.

Es ist beim VfB Cresbach/Waldachtal seit Jahrzehnten Tradition, um die Jahreswende in der Vereinssporthalle Theater zu spielen. Mit dem Dreiakter „Schätzle-suche.com” von Sebastian Uebel und Peter Müller hat der langjährige VfB-Regisseur Jürgen Schwab ein Lustspiel ausgewählt, das in die heutige Zeit passt. Die Darsteller gingen in ihren Rollen voll auf.

Zum Jahreswechsel stimmten das Kammerorchester Arcata Stuttgart und Bernhard Kugler an der Orgel rund 300 Zuhörer in Rottenburg auf Silvester ein.

Mit viel Spaß klang in Nordstetten das Jahr aus: Rund hundert Spielbegeisterte kamen zum Scholdern des ASV Nordstetten.

Mit einem großartigen Jahreskonzert schürte die Stadtkapelle Freudenstadt am vorletzten Tag des alten Jahres Vorfreude auf 2024. Schon lange war das Kurtheater nicht mehr so bis auf den letzten Platz ausverkauft wie an diesem Abend.

Eine Artistin, die auf einem Reifen balanciert, ein Bauchredner, der zaubern kann, ein Akrobat mit Kunststücken an der Decke, ein Moderator als „Stahlorgel“ unter den Studienräten – das Varietè im Simmersfelder Festspielhaus hat die Erwartungen mehr als erfüllt.

Der Silvesterball im Kurhaus von Bad Liebenzell war ausverkauft.

Jagdhornbläser haben am Silvestertag auf der Erdbeerplatte in Enzklösterle für einen stimmungsvollen Jahreswechsel gesorgt. Auch Heidelbeerprinzessin Jody I. schaute vorbei.

Beim 22. Suzuki-Baral-Cup in Lahr zeigten 142 Teams ihre Fußballkünste. Ein Hackerangriff sorgte kurzzeitig für Aufregung.

Mit dem Silvesterlauf organisiert der Turnverein Kippenheim seit 1999 alljährlich am 31. Dezember eine Veranstaltung im Breitensportbereich,die unverwechselbar ist. Auch dieses Jahr folgten – trotz Regens – 172 Läufer dem Ruf des TV.

Zum Abschluss des Jahres begeisterte die Musik- und Trachtenkapelle Reichenbach ihr Publikum mit einer fantasievollen Reise zwischen „Traum und Wirklichkeit“.

Trachtentänzer samt Conférencier und Musikant unterhielten prächtig und brachten das Publikum beim Brauchtumsabend in der Oberwolfacher Festhalle auf Trab.