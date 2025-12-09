Rückblick bei Barbarafeier: Diese Bilanz zieht Sachtleben Bergbau aus Wolfach für 2025

Sachtleben Bergbau feiert ihre traditionelle Barbarafeier zu Ehren ihrer Schutzpatronin. Das Geschäftsjahr 2025 war von einigen Schwierigkeiten geprägt.
Der Gedenktag der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute, war am 4. Dezember. Ihr zu Ehren feierte am Samstag das Wolfacher Bergbauunternehmen Sachtleben seine alljährliche Barbarafeier in der Festhalle. Wie seit Jahren schon, begann die Feier am späten Nachmittag mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Stefan Märkl in der Schlosskapelle zelebrierte.