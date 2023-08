1 Die SpVgg Leidringen und der SV Heselwangen wollen auch in der neuen Spielzeit wieder eine gute Rolle in der Kreisliga A2 spielen. Foto: Kara

Der Bezirksligaabsteiger SG Gruol/Erlaheim und Vizemeister TSV Boll sind die Titelfavoriten vor der neuen Saison in der Kreisliga A Staffel 2.









Das „Damoklesschwert“ eines verschärften Abstiegs hat die Kreisliga A Staffel 2 in der abgelaufenen Spielzeit mit voller Wucht getroffen. Zum einen wurde die Sollzahl von 15 auf 14 Mannschaften reduziert, was von vorneherein drei direkte Absteiger bedeutet hat. Dies hat sich durch mehrere Zuwächse aus der Bezirksliga weiter zugespitzt. So gab es am Ende vier direkte Absteiger. Hinzugekommen ist noch das spektakuläre und unglückliche Scheitern der SpVgg Binsdorf – zur Halbzeit noch Tabellenvierter – in der Relegation gegen den FC Burladingen.