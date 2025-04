Was für ein Jahr liegt hinter den Mitgliedern der Burgzunft. Ein riesiges Arbeitspensum mit unzähligen Sitzungen, Telefonaten und Absprachen wurde absolviert, um das Narrentreffen zum 50-Jahr-Jubiläum gut vorzubereiten.

Überschwängliches Lob

Für die 30 Mitglieder endete das Mammutprojekt mit einem großen Erfolg. Dank gilt den vielen Unterstützern und der ganzen Bevölkerung für die überwältigende Mithilfe. Der Vorsitzende der Burgzunft Hammereisenbach Christopher Preisinger eröffnete die Jahreshauptversammlung im Gasthaus Waldrast mit vielen Dankesworten. „Ihr habt meinen Traum, ein großes Narrentreffen in Hammereisenbach auszurichten, voll und ganz unterstützt und dafür danke ich jedem einzelnen“, sagte der Vorsitzende.

Gemeinschaftsgefühl

Und dabei kam das übliche Jahresprogramm mit Theaterabenden, Kilwifeuer, Alteisensammlung, Wanderung sowie den jährlich stattfindenden Fasnetterminen nicht zu kurz. Die viele Arbeit hatte vor allem das schöne Gefühl der Gemeinschaft unterstrichen, denn alle zogen an einem Strang.

Rückblick mit Bildern

Der Jahresbericht der Schriftführerin Anna-Lena Neininger, der mit vielen Bildern untermalt wurde, erinnerte nochmals an die einzelnen Veranstaltungen. Überwältigende Bilder, als „der Hammer aus allen Nähten platzte“, beendeten den Bericht.

Respekt vom Ortsvorsteher

Patrick Hellenschmidt zollte seinen großen Respekt an „das tolle Team“. Als Ortsvorsteher habe es ihn sehr gefreut, dass die ganze Bevölkerung mitgeholfen habe. Verlass war auch auf den Musikverein und die Bläserjugend, die die Fasnet musikalisch umrahmten oder auch die Narrenmesse mitgestalteten. Auch für die Betreiber der Besenwirtschaften gab es ein großes Danke. Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr bei der Alteisensammlung klappte ebenfalls hervorragend.

Bei den Neuwahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Damian Frank, Schriftführerin Anna-Lena Neininger, Pressewart Praxedis Dorer und der aktive Kassenprüfer Sebastian Stumpp wiedergewält. Als Wirtschaftsbeirat löst Saskia Willmann künftig Regina Honeck ab, die das Amt seit 17 Jahren mit großem Engagement ausführte. Neue aktive Narrenvertreterin ist Ramona Preisinger und als zweiter Kassierer konnte Florian Schreiber gewonnen werden. Im Kassenbericht von Carmen Hegenauer, der zum Jahresende 2024 endete, sorgen die ersten Ausgaben für das Jubiläum beim Kassenstand für ein leichtes Minus. Auch steigende Buskosten machten sich bemerkbar. Manfred Joachimsthaler und Sebastian Stumpp hatten die Finanzen geprüft und bescheinigten der Kassiererin einwandfreie Arbeit.

Termine

Die nächsten Termine stehen bereits fest: Alteisensammlung in Urach und Hammereisenbach am Samstag, 10. Mai, Feierabendhock am Freitag, 6. Juni, Ausflug am 5. und 6. Juli, Kilwifeuer am 18. Oktober, Theater am 15. und 23. November.

Helferfest

Das Helferfest findet am Samstag, 24. Mai, am Sportplatz statt. Persönliche Einladungen wurden zwar bei Arbeitsbeginn verteilt, aber aus organisatorischen Gründen benötigt die Burgzunft eine Rückmeldung.

Anmeldung zum Helferfest bis 10. Mai an Anna-Lena Neininger, Telefon 0176 72961305 oder per E-Mail an burgzunft.hammereisenbach@gmx.de