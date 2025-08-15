Rückblick auf zehn Jahre: Universitätsbibliothek – ein Neuanfang mit vielen Pannen

Eine Ausstellung blickt auf die zehnjährige Geschichte des neuen Freiburger Gebäudes zurück.
Ganz neu ist sie nicht mehr, gewöhnungsbedürftig bleibt sie für viele in der Stadt trotzdem: Die Universitätsbibliothek Freiburg (UB) feiert in diesen Tagen den zehnten Jahrestag ihrer Neueröffnung. Die ursprünglich 1978 errichtete UB wurde zwischen 2008 und 2015 für 53 Millionen Euro nahezu komplett abgerissen und nach einem Entwurf des Basler Stararchitekten Heinrich Degelo erneuert. Lediglich die unterirdischen Magazine und ein Fahrstuhlschacht blieben erhalten.