1 Ulrich Bünger blickt auf ein Jahr voller Bauprojekte. (Archivbild) Foto: Martin Bernklau

In Wildberg wird eifrig gebaut – das war im vergangenen Jahr so und wird auch in diesem Jahr nicht abreißen, erklärt Ulrich Bünger, Bürgermeister von Wildberg. Für den Kreis wünscht er sich Realismus.









Bauprojekte über Bauprojekte – die beschäftigen Wildberg und seinen Bürgermeister Ulrich Bünger. Für unsere Redaktion blickt er darauf zurück, was geschafft wurde und was jetzt ansteht. Und er erzählt, was das Jahr für ihn zu einem schönen Jahr gemacht hat.