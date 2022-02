1 Der Hexensprung in Bräunlingen gehört zu den Fasnets-Highlights im Schwarzwald-Baar-Kreis. (Archiv) Foto: Filipp

Fasnets-Umzüge wurden noch bis vor Kurzem von der Landesregierung verboten. Doch wir haben ein kleines Trostpflaster organisiert: Wer die großen Umzüge und Menschenansammlungen vermisst, kann in unserem Archiv in Erinnerungen schwelgen.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Wir haben sieben Veranstaltungen der letzten Jahre in Videoform zusammengetragen.

Urhexe springt aus Druidenstein in Bräunlingen

Ein immer wieder gruseliges und doch schönes Spektakel ist es, wenn die Urhexe in Bräunlingen aus dem Druidenstein und über lodernde Flammen springt und damit die Fasnet einläutet. Der Spruch "Oni Oni Hex hät siebä Plätz, siebä Plätz hät oni oni Hex" wird dann begleitet vom Knallen der Peitschen. Für die meisten Aufrufe haben die Urhexe-Videos aus 2011 und 2012 gesorgt.

Hexenumzug und Winteraustreibung in Donaueschingen

Donaueschingen ist einmal im Jahr ganz im Griff der Hexen. Bei einem Umzug ziehen die gruseligen Gestalten durch die Stadt. Anschließend wird der Winter auf dem Festhallenplatz ausgetrieben. Dabei treiben die Hexen die Figur des Winters in die Enge, bis die kalte Jahreszeit symbolisch in einen hohen Haufen Reiseigbündeln, der lichterloh brennt, umkommt. Organisiert wird das Spektakel von den Schellenberg-Hexen. Zur Krönung springen die Hexen dann wagemutig durch das Hexenfeuer und trotzen den meterhohen Flammen. Das meist geklickte Video zum Hexenumzug ist dabei aus 2010, das erfolgreichste von der Winteraustreibung aus dem Jahr 2014.

Löffinger Hexen gegen den Teufel

Die Löffinger Hexen treten jedes Jahr in ihrer eigenen Walpurgisnacht am Fasnetsmontag gegen den Teufel an, der ihnen verbieten will, die Fasnet zu feiern. Die Hexen müssen dann ihre Existenzberechtigung in einem Schauspiel nachweisen, wie sie es im folgenden Video aus 2010 erfolgreich getan haben. Zwischen den beiden Gruppen schlichtet der Geist. Die Hexengruppe aus Löffingen zählt übrigens zu einer der ältesten im Südschwarzwald.

Narrensprung in Villingen-Schwenningen

Auch ein jährliches Highlight der Fasnet ist der Narrensprung in Villingen-Schwenningen. 2008 zogen insgesamt 103 Gruppen beim Jubiläumssprung zum 80. Geburtstag des Schwenninger Hansels durch die Straßen von Schwenningen. Auch der damalige Oberbürgermeister der Doppelstadt, Rupert Kubon, war 2008 zum ersten Mal beim Narrensprung mit dabei. Er wurde vom Narrengericht dazu verdonnert.





Zu Besuch beim Villinger "Wuescht"

Wir haben 2019 die "Wueschte" - Gegenstück zum imposanten Villinger Narro - besucht und bei den Vorbereitungen für den Historischen Umzug durch die Innenstadt begleitet. Die große Besonderheit der Figur: sie soll nicht "schön" aussehen, sondern eben "wüst", schäbig und abgewetzt.





Historischer Umzug in Villingen

Am Fasnetsmontag ziehen die traditionellen Villinger Figuren wie Narro, Stachi, Morbili und Butzesel beim Historischen Umzug durch die Stadt. So auch in 2014, wie im Video zu sehen ist.

Villinger Narrozunft öffnet Kleiderkammer

Vor den hohen Tagen der Fasnet putzen sich die Villinger Narren noch einmal so richtig heraus. Damit auch alle traditionell richtig gekleidet sind, öffnet die historische Narrozunft dafür ihre Kleiderkammer und gibt Accessoires oder auch ganze Häser in den Verleih. Wir waren 2020 mit dabei.