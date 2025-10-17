Rückblick auf erfolgreiche Zeit: Mit Kunsttherapie gegen Depressionen ankämpfen

Die Lahrer Tagesklinik hat 20-jähriges Bestehen gefeiert. Sie nutzt ein besonderes System, das Patienten mit psychischen Erkrankungen ihre Selbstständigkeit zurückbringen soll.
Im Jahr 2005 war die Einrichtung in Trägerschaft des Zentrums für Psychiatrie Emmendingen als weiteres Angebot der gemeindepsychiatrischen Versorgung im Ortenaukreis eröffnet worden. Nach der Begrüßung durch Eveline Hug, Ärztliche Leiterin der Tagesklinik, richteten OB Ibert und Volker Przbilla, stellvertretender Geschäftsführer der AOK Südlicher Oberrhein, Grußworte an die Gäste. Dabei betonten sie die Bedeutung der Einrichtung als Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Versorgung sowie ihren wichtigen Beitrag zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen, heißt es in einer Mitteilung.