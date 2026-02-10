Rückblick auf der Hauptversammlung: Kameraden der Lahrer Feuerwache West rückten vergangenes Jahr 109-mal aus

Ein Jahr nach dem Zusammenschluss der Abteilungen Hugsweier und Langenwinkel zur Feuerwehr-Einsatzabteilung West sehen die Kameraden viele gute Ansätze.
Abteilungskommandant Manuel Erfurt betonte auf der Hauptversammlung am Samstagabend in seinem Jahresbericht, dass der eingeschlagene Weg der einzig Richtige sei. „Nostalgie ist keine Strategie“, unterstrich er, denn der Blick richte sich nach vorne, nicht zurück. In Kameradschaft und Kooperation werde weiter am Zusammenwachsen gearbeitet. „Wir sind leider nicht alle 14 Tage in beiden Dörfern präsent, können so aber eine gesicherte, schlagkräftige Mannschaft stellen“, formulierte Erfurt einen von mehreren Vorteilen, die die neue Einsatzabteilung erzeuge. Nochmals unterstrich er: „Die Fusion war und ist die richtige Entscheidung.“