Rückblick auf Corona-Jahr Ein besonderes Jahr im Altenzentrum

Tatsächlich! Es hat ja eigentlich noch relativ normal angefangen, wir haben auch gleich die ersten Themen gestartet, wie zum Beispiel die Einführung des stiftungsweiten, einheitlichen Dienstplans. Doch kurz darauf ging es damit los, dass sich die Pandemie immer deutlicher dargestellt und verbreitet hat. Und was danach alles kam, konnte wirklich keiner erwarten.

Wie sind Sie damit umgegangen?

Ich hatte bis dato ja noch keine Erfahrung als Einrichtungsleiter – jetzt habe ich eben diese Erfahrung gemacht und gleich mal alle Themen serviert bekommen, die es so geben kann. Profitiert habe ich in dieser Zeit definitiv davon, dass es ein stabiles Haus ist, in dem die Strukturen passen und vor allem die Mitarbeitenden voll mitziehen. Ohne deren Einsatz wäre das so nicht möglich gewesen, denn man muss bedenken, dass nicht nur ich als Einrichtungsleiter neu war, sondern auch die Pflegedienstleitung und im Laufe des Jahres auch die Wohnbereichsleitung.

Im Interview zum Amtsantritt betonten Sie, froh zu sein, unterstützende und erfahrene Kollegen um sich herum zu haben. Die konnten bei den schwierigsten Fragen des Jahres aber wohl nicht so sehr weiterhelfen, oder?

(lacht) Ja, das ist wohl wahr. Viele mussten die Erfahrungen neu, im Tun und im Erleben sammeln. Aber dadurch, dass das Franziskusheim mittlerweile zum großen Träger der Stiftung St. Franziskus gehört, hat man natürlich sehr viele Expertisen und so hat sich am Anfang gleich ein Krisenstab gebildet. Wir haben ein zentrales Beschaffungssystem, was die Schutzausrüstung angeht, aber auch fernab der Pandemie erleichterte das die Umsetzung der ganzen Themen wie beispielsweise die Etablierung der neuen Verwaltungsstruktur. Natürlich muss man das eine oder andere hausspezifisch erarbeiten, aber das ist ja vollkommen in Ordnung.

Wie haben Sie das Jahr 2020 beruflich erlebt?

Wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich vieles einfach überfahren. In vielen Situationen musste ich direkt aus dem Bauch heraus entscheiden und Gott sei Dank habe ich wohl ein gutes Bauchgefühl, denn viele Entscheidungen waren dann einfach auch richtig. Deshalb haben wir trotz der Pandemie viele Themen umsetzen können. Denn natürlich galt es auch die Einrichtung, die neu zu der Stiftung dazugekommen ist, anzugleichen. Sei es in Bezug auf das Betreuungskonzept oder auch die Einführung einer digitalen Planung und Dokumentation.

Zum einen bin ich in gewisser Weise erschöpft, zum anderen bin ich aber vor allem durch meine Mitarbeitenden motiviert, die in allen Angelegenheiten toll mitmachen. Was die in dieser Zeit geleistet haben und trotz der ganzen Belastung kaum krank ausgefallen sind, ist wirklich beachtlich. Dafür bin ich sehr dankbar.

Welche Ihrer Ziele, die Sie sich gesteckt hatten, konnten Sie trotz der Pandemie umsetzen?

Erfreulicherweise habe ich eine ganze Liste, die wir gewuppt haben. Darauf steht: Dienstplan eingeführt, Einführung einer komplett neuen Verwaltungsstruktur, neue IT-Infrastruktur installiert mit WLAN auf den Wohnbereichen, mehr Personal auf den Wohnbereichen eingestellt, das Betreuungskräfte-Konzept analog zu den anderen Einrichtungen umgesetzt, die Wohnbereichsleitungen von zwei auf drei Personen aufgestockt, Umsetzung des Projektes "digitale Planung und Dokumentation" in Rekordzeit und noch vieles am Rand, was man gar nicht konkret nennen kann.

Das heißt, Ihre persönliche Bilanz sieht wie aus?

Sehr gut. Noch mehr wäre nicht möglich gewesen. Es wäre allerdings auch nicht sinnvoll gewesen, alles in ein Jahr reinzustopfen, was zudem noch so verrückt ist wie dieses. Wenn wir etwas angehen, dann wollen wir es von vorne bis hinten durchziehen und nicht halblebig machen.

Klingt trotz aller Umstände nach einem perfekten Jahr...

Was tatsächlich unter den Tisch gefallen ist, sind die Kontakte nach außen, sei es zu den Kirchengemeinden oder der Einsatz von Ehrenamtlichen. Dies blieb durch den Wegfall von Veranstaltungen oder Gottesdiensten auf der Strecke. Allerdings hoffe ich, dass wir das nächstes Jahr wieder möglich machen dürfen.

Sie sprechen die ausgefallenen Aktionen an. Wie gehen denn die Bewohner mit den Auswirkungen der Pandemie um?

Die Bewohner stecken das unterschiedlich gut weg. Diejenigen, die sehr fit sind und gerne rausgehen, denen fällt es natürlich sehr schwer, dass nicht viel stattfindet, die Kontakte eingeschränkt sind oder auch die Besuche von Familienangehörigen begrenzt sind. Für unsere Bewohner mit Demenzerkrankung ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Weil: Die möchten tagtäglich ihre gleiche Struktur. Dadurch, dass weniger Leute reinkommen, ist weniger Unruhe auf dem Wohnbereich. Das heißt, sie sind "verhaftet" in ihrem Tagesablauf, in ihrer Struktur, und das ist gut so für sie. Es ist also stark gemischt: Die fitten Bewohner leiden stark darunter, diejenigen, die es nicht verstehen, leiden darunter und für diejenigen, die nur ihre Struktur wollen, ist es vollkommen in Ordnung.

Wie sind Sie persönlich mit der Situation umgegangen?

Durchgekommen bin ich eigentlich nur zu Lasten meiner Familie. Meine Frau musste sehr viel aushalten und auch zu Hause organisieren. Denn wenn ich nach Hause komme, habe ich oft keine Kraft mehr. Ich spiele dann noch etwas mit unseren Kindern und wir essen gemeinsam zu Abend, aber dann ist auch vorbei. Alles andere, was organisatorisch oder in Bezug auf unser Haus zu klären war, habe ich auf meine Frau geschultert – ohne groß zu fragen. Und ich bin wirklich sehr froh und dankbar, dass sie das alles – in der Regel ohne zu schimpfen (lacht) – gemacht hat. Das wäre, ohne dass sie alles im Hintergrund macht, so nicht möglich gewesen. Ich muss aber sagen: Noch so ein Jahr würde ich nicht mehr machen – zumindest nicht so, dass ich alles auf meine Frau ablade.

Blicken wir auf das neue Jahr: Was kommt 2021 auf Ihre Einrichtung zu?

Ich hoffe Impfungen. Ich hoffe, dass das möglich sein wird und auch, dass wir frühzeitig jemanden bekommen, der zu uns kommt und impft. Ich mache da Werbung dafür, ich bin für das Impfen, wohlwissend, dass es Menschen geben wird, die es nicht gut vertragen – vielleicht gehöre auch ich dazu. Aber es ist die einzige Möglichkeit, in naher Zukunft wieder ein normales Leben zu führen. Denn diese dauerhaften Lockdowns können nicht die Zukunft sein. Und dann hoffe ich zur zweiten Jahreshälfte vielleicht, mal wieder annähernd Normalität und Veranstaltungen in der Einrichtung zu haben – und wenn es nur der Geburtstagsnachmittag ist.

Und was wünschen Sie sich für das neue Jahr?

Für das Franziskusheim wünsche ich mir, dass die Mitarbeitenden so motiviert bleiben, wie sie aktuell sind. Denn das ist die Basis dafür, dass wir als Führungskräfte hier Themen einbringen können. Und eines, was mir besonders am Herzen liegt, ist zu vermitteln, dass wir eine Einrichtung sind, die dort hilft, wo es alleine nicht mehr geht. Denn das Image, dass Altenzentren sozusagen die letzte Station sind, wird dem, was wir als Einrichtung bieten, nicht gerecht. Deshalb wünsche ich mir, dass wir daran mit Rückkehr zu einer Normalität, Veranstaltungen oder Besuchen auf der Südwest-Messe im kommenden Jahr beitragen können, dieses Image zu wandeln.